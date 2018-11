Karin Viard, Vincent Dedienne et Doria Tillier fêtent le retour de Mary Poppins

Nombreuses sont les personnalités à s'être donné rendez-vous au BHV Marais ce mercredi 14 novembre 2018. Plusieurs comédiens et célébrités se sont en effet réunis le temps d'une soirée parisienne célébrant Le Retour de Mary Poppins au cinéma, le 19 décembre prochain.

Au côté des joyeux Doria Tillier et Vincent Dedienne, François-Xavier Demaison et Karin Viard ont volontiers pris la pose au milieu des décors inspirés du film de Disney. L'actrice Audrey Fleurot a également fait le déplacement pour découvrir la façade et les vitrines du grand magasin célébrant le Fabuleux Noël de Mary Poppins.

Non loin de Lord Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni en France, Capucine Anav s'est quant à elle amusée avec le décor typiquement british du film. Cette mise en scène de Noël autour de Mary Poppins restera ouverte au public jusqu'au 31 décembre prochain.