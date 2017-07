Karine Ferri dévoile ses jambes sublimes : Elle fait un carton plein !

Et ce n'est pas la première fois que la belle Karine Ferri fait craquer les internautes. En effet, début juin, la jeune et pimpante maman avait déjà fait sensation sur Instagram en postant une photo d'elle en maillot de bain. Sur le cliché en question, la co-animatrice de The Voice (TF1) affichait une silhouette parfaite, un peu plus d'un an après la naissance de son fils. Plus encore, à l'occasion du premier live du télé-crochet, Karine Ferri était apparue sublime en robe rouge. Les téléspectateurs semblaient une nouvelle fois conquis.