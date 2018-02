Karine Ferri sensuelle en robe mouillée, transparente et décolletée !

Karine Ferri rayonne à 35 ans. Il faut dire que l'animatrice de TF1 a tout pour être heureuse. Jeune maman épanouie de son petit Maël (2 ans et demi), la jolie brune est également comblée au côté de son amoureux le footballeur Yoann Gourcuff, avec qui elle s'est pacsée. Sur les réseaux sociaux, elle se dévoile ainsi de plus en plus radieuse... et sexy !

Ce vendredi 9 février 2018, Karine Ferri a en effet publié une nouvelle photo d'elle sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animatrice de TF1 fait grimper la température en plein mois de février ! Elle apparaît ainsi allongée au beau milieu d'un cours d'eau, toute mouillée en robe blanche ultratransparente et décolletée !