Karine Ferri : Sensuelle et fashion, elle fait sensation avec des cuissardes

La Fashion Week parisienne se poursuit et Karine Ferri a bien l'intention d'en profiter et de partager ses looks avec ses admirateurs. Lundi 1er octobre, l'animatrice de Danse avec les stars s'est rendue au défilé John Galliano et a dévoilé un style des plus sensuels.

Sur Instagram, la jolie maman de Maël (2 ans) et Claudia (née le 16 juillet 2018) a posté une photo qui a enchanté son public : elle portait une veste noire s'ouvrant sur des cuissardes en cuir. Une photo d'elle en femme fatale légendée en anglais : "Un autre jour de Fashion Week. Je me rends au show John Galliano !"