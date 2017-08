Karine Le Marchand : Bâillonnée et ligotée par Jean-Pierre Pernaut !

Décidément, Karine Le Marchand n'en finit plus d'amuser les internautes. Ce mardi 15 août 2017, au lendemain de la diffusion de deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017 sur M6, l'animatrice de 48 ans s'est félicitée des audiences du programme.

Sur Instagram, Karine Le Marchand a alors publié une photo d'elle bâillonnée et les mains liées. Jean-Pierre Pernaut apparaît en second plan, allongé sur un transat et souriant. "M6 encore leader hier soir avec L'amour est dans le pré. J'aimerais crier ma joie... Mais la concurrence #jeanpierrepernaut s'y oppose #ADP2017 #merci #friends", a écrit l'animatrice.