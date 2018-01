Kate Middleton, enceinte : À la messe avec Pippa et son mari à Sandringham

Les fêtes passées, la famille royale britannique n'a pas encore totalement déserté Sandringham, où Meghan Markle, fiancée du prince Harry, a vécu un premier Noël royal fantastique. L'Américaine s'est depuis éclipsée, partant avec son chéri pour passer le Nouvel An en toute discrétion sur la Côte d'Azur – le couple sera de retour en engagement officiel mardi 9 janvier 2018, à Brixton –, mais sa future belle-soeur Kate Middleton y a fait une nouvelle apparition.

Dimanche 7 janvier, plusieurs membres du clan accompagnaient la reine Elizabeth II et son mari le duc d'Edimbourg pour assister à la messe en l'église Sainte Marie Madeleine voisine de Sandringham House, la résidence privée où la monarque se retire chaque hiver. Au sein de ce petit comité figurait la duchesse Catherine de Cambridge, enceinte et radieuse à maintenant trois mois de l'arrivée de son troisième enfant avec le prince William, également présent. Si le couple a abandonné Anmer Hall, sa maison de campagne cossue sur les terres de Sandringham, pour vivre à temps plein au palais de Kensington, plus adapté à la fonction royale mais aussi à la scolarisation de ses enfants (la princesse Charlotte entrera d'ailleurs dans quelques jours à la crèche, à la Willcocks Nursery School), on imagine qu'il n'en prend que plus de plaisir à retrouver de temps à autre le grand air du Norfolk.

Un grand air particulièrement vivifiant, dimanche dernier, à en juger d'après les joues rosies de la duchesse et le chaud manteau long de la marque Moloh sous lequel elle abritait sa grossesse. Et à propos d'attachement au Norfolk, la duchesse de Cambridge a dernièrement diffusé une lettre en temps que marraine des hôpitaux pour enfants d'East Anglia (EACH) afin d'annoncer le début de la construction d'un nouvel établissement dans la région, grâce aux fonds levés par le Nook Appeal, qu'elle avait aidé à lancer en 2014.

Invités inattendus, Pippa Middleton et son mari James Matthews se trouvaient eux aussi à Sandringham et, à l'instar de Thomas van Straubenzee et James et Laura Meade, amis des Cambridge, ont assisté à cette messe dominicale. La soeur de la duchesse Catherine, laquelle vient de faire un bide avec une chronique jugée déplacée pour le compte de Magic Breakfast, qui oeuvre pour que les enfants de familles défavorisées puissent partir à l'école le ventre plein, et ces proches étaient vraisemblablement venus à Anmer Hall fêter avec un peu d'avance le 36e anniversaire de Kate (mardi 9 janvier).