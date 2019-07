Kate Middleton : Look estival pour une sortie avec ses enfants boute-en-train

Kate Middleton est apparue très rayonnante, aux côté de Meghan Markle et son fils Archie (2 mois) pour le King Power Royal Charity Polo Day, organisé en hommage à Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire du club de footabll de Leicester City décédé dans un accident d'hélicoptère en octobre 2018. Dans une robe midi rose à motifs fleuris, Kate Middleton, 37 ans, était très estivale pour aller voir son mari, le prince William, jouer au polo. Le prince Louis dans les bras, la duchesse de Cambridge portait également un sac à main en peau de crocodile rouge de la marque Mulberry, à près de 500 euros. Un look complété par de jolies espadrilles à talons, de la marque Castañer.

Sa robe vient aussi d'une maison britannique, L.K Bennett, pour plus de 360 euros. Quant à l'adorable Louis, le garçonnet a bien grandi ! À 1 an et trois mois, il arbore une chevelure dorée et marche désormais avec aisance. Polo bleu nuit, short vert et sandales : le petit prince de Cambridge était très à l'aise pour gambader sur la pelouse de l'événement caritatif. Il a pu s'amuser avec son frère aîné, le prince George, lui aussi de sortie. Cheveux tout aussi blonds, short kaki et polo bleu clair, le garçon de 5 ans ressemble de plus en plus à son papa, le prince William.

Comme on peut l'apercevoir sur les photos, Kate Middleton a pris toutes les précautions avec ses enfants. Louis dans les bras, elle l'a emmené voir les chevaux et l'a suivi attentivement alors qu'il courait dans l'herbe. Ensemble, ils ont pu voir leur tante Meghan Markle, elle aussi venue applaudir son époux, le prince Harry, très à l'aise au polo. La duchesse de Sussex était habillée d'une robe kaki pour la première sortie non officielle de son adorable Archie. La rivalité entre les deux familles semble s'être dissipée, puisqu'elles se retrouvent ici pour la première fois lors d'un événement civil.