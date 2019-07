Kate Middleton pimpante en robe pastel à Wimbledon

Kate Middleton (37 ans) s'est rendue à la finale hommes du tournoi de Wimbledon ce dimanche 14 juillet 2019. Avec son mari le prince William, la duchesse de Cambridge est arrivée très souriante avec une tenue ultra glamour.

Pour ce dernier match, Kate avait choisi une robe bleue pastel de la marque Emilia Wickstead, au prix de 1 390 livres sterling soit 1550 euros et est déjà sold out sur le site de la marque. La duchesse avait également opté pour des escarpins à bout carrés nude ainsi qu'une broche très spéciale. En effet, cette broche indique le fait que la femme du prince William dirige le club All England Lawn Tennus & Croquet Club (AELTC). Ce privilège lui avait été offert par la reine Elizabeth II. Pour accompagner sa robe, elle avait choisi des boucles d'oreilles In2Design et une pochette brodée à perles en guise d'accessoires. Parfaitement assorti à son épouse, le prince William portait une chemise bleue dans le même ton.

À son arrivée à Wimbledon, le couple royal britannique a rencontré des membres de l'AELTC avant de s'installer dans les tribunes. Ce match, entre Roger Federer (37 ans) et Novak Djokovic (32 ans) est le dernier de la compétition et permettra de connaître le grand champion du tournoi de Wimbledon 2019.

La veille, Kate avait assisté avec sa soeur Pippa Middleton et sa belle-soeur Meghan Markle, duchesse de Sussex à la finale du simple dames. Des retrouvailles très attendues puisqu'on dit les deux femmes en froid depuis des semaines. La jeune maman et épouse du prince Harry ne pouvait pas manquer l'événement puisque son amie, la joueuse de tennis américaine Serena Williams était en compétition mais a malheureusement perdu contre Simona Halep. Cette fois-ci, la maman de George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an et 2 mois) avait choisi de porter une robe verte, déjàe portée en 2016 lors d'une visite officielle à Kelowna.