Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques) enceinte de son 1er enfant !

Carnet rose dans la famille Harry Potter. L'actrice des Animaux fantastiques – dont le deuxième opus Les Crimes de Grindelwald sort ce 14 novembre 2018 dans les salles françaises – Katherine Waterston est enceinte de son premier enfant. Une grossesse qu'elle n'a pourtant pas laissée transparaître lors de l'avant-première mondiale du film à Paris, le 8 novembre dernier.

L'interprète de Tina Goldstein a pourtant dévoilé son petit ventre rond dans une sublime robe jaune impérial signée Calvin Klein. Un baby bump généreusement mis en avant pour l'actrice lors de la première britannique des Animaux fantastiques 2 à Leicester Square, Londres. S'il s'agit du premier enfant pour la comédienne de 38 ans, on ne sait en revanche pas qui est le père, tant la ravissante brune se fait discrète sur sa vie privée.

Fille de l'acteur Sam Waterston (bien connu pour être le Jack McCoy de New York, Police Judiciaire), Katherine s'était révélée en 2009 dans Hotel Woodstock, avant de notamment jouer dans The Disappearance of Eleanor Rigby et surtout en magnétique muse dans Inherent Vice. On l'a également croisée dans Steve Jobs avec Michael Fassbender, qu'elle a ensuite retrouvé pour Alien Covenant.