Katie Holmes : Sa fille Suri fête déjà ses 12 ans !

Mercredi 18 avril, Suri Cruise, la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes a fêté son 12e anniversaire. Un événement que l'ex-star de Dawson avait bien préparé, toute seule, puisque son ex-mari semble avoir toujours aussi peu d'intérêt pour son enfant...

Sur son compte Instagram, Katie Holmes a partagé une photo en noir et blanc de sa fille prise lors de sa fête d'anniversaire, sur laquelle on peut voir Suri portant une tiare où est inscrit Happy Birthday. La demoiselle a bien grandi et, ces dernières années, on a également pu constater qu'elle avait arrêté ses caprices d'enfant gâtée. Sa maman serait-elle moins laxiste que Tom Cruise, père absent qu'elle ne semble pas avoir revu depuis très, très longtemps ?

Suri Cruise, qui a longtemps été scolarisée à New York où sa maman avait trouvé refuge dans un sublime appartement, semble désormais étudier à Los Angeles où Katie Holmes a acheté une maison. L'actrice, qui partage sa vie mais pas son toit avec Jamie Foxx, a multiplié les tournages ces dernières années. L'an dernier elle a joué dans Logan Lucky de Steven Soderbergh, cette année, on l'a vue dans Dear Dictator et elle fera une petite apparition dans Ocean's Eight.