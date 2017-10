Katrina Patchett : Belle déclaration d'amour à son mari pour leur anniversaire

Eh oui, le couple vit depuis dix ans une histoire d'amour sans faille. Romance qui s'est concrétisée le 1er septembre par un sublime mariage. D'ailleurs, la photo choisie hier par la danseuse professionnelle était un des clichés pris lors de cette journée magique.

De son côté, le marié à lui aussi célébré cette belle date. Sur son compte Instagram, il a posté un sublime cliché de lui et sa belle pris en noir et blanc, et a rédigé : "Il y a 6 ans j'ai rencontré cette femme extraordinaire."