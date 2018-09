Katrina Patchett : Son beau message à Valentin pour leur un an de mariage !

Le 1er septembre 2017, Katrina Patchett vivait l'un des plus beaux jours de sa vie. La danseuse de Danse avec les stars (TF1) a épousé son amoureux, Valentin D'Hoore, six ans après leur première rencontre. Les deux tourtereaux se sont dit "oui" lors d'une cérémonie organisée à Linselles (Hauts-de-France). Un an après cet bel événement, la grande amie de Denitsa Ikonomova est toujours in love de l'ancien candidat de Koh-Lanta. Sur les réseaux sociaux, elle a célébré leur premier anniversaire de mariage.

Ce samedi 1er septembre 2018, Katrina Patchett s'est donc emparée de son compte Instagram pour célébrer les un an de son union avec Valentin D'Hoore. La danseuse de 31 ans a publié une magnifique photo de la cérémonie où elle était dans sa tenue de mariée aux côtés de son mari. "Il y a un an je suis devenue la femme du plus bel homme sur terre. Je t'aime plus que tout @valentindhoore et je suis très fière d'être ta femme", a-t-elle écrit en légende avec émotion.

La publication est rapidement devenue virale sur le réseau social. Fauve Hautot et Shy'm ont réagi mais c'était sans compter sur la joie des internautes. "Bon anniversaire de mariage, vous êtes magnifiques. Tout est à votre avantage", pouvait-on lire dans les commentaires.