Kelly Helard complexée par sa silhouette post-grossesse : "C'est compliqué..."

Révélée dans Les Ch'tis (W9), Kelly Helard a pendant un temps disparu des écrans. La jeune femme, en couple avec Neymar (La Belle et ses princes 2), était alors bien trop occupée : elle était enceinte de son tout premier enfant. Depuis, les amoureux sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Lyam. Mais si Kelly semble on ne peut plus épanouie dans son rôle de jeune maman, elle a confié à plusieurs reprises être complexée par son nouveau corps.

Après des mois d'effort, celle qui a rejoint le casting de Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9) puis des Vacances des Anges 2 (NRJ12) avec son chéri Neymar affiche désormais une silhouette incroyablement amincie. Toutefois, pas de quoi la satisfaire pleinement, comme elle l'a laissé entendre sur Instagram. "J'ai bien perdu certes mais certaines choses sont compliquées à redevenir comme l'avant-grossesse", a-t-elle alors lâché, précisant que "c'est compliqué avec les marques de grossesse". Déterminée, la jeune femme a ajouté : "On continue, on ne baisse pas les bras."