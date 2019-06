Khloé Kardashian trompée : Kylie Jenner en boîte de nuit avec Tristan Thompson

Kylie Jenner a été prise en flagrant délit de copinage avec non pas un, ni deux, mais bien trois ex de ses soeurs. Selon le toujours très bien informé TMZ.com, vidéo à l'appui, la businesswoman est allée faire la fête dans une boîte de nuit de West Hollywood en compagnie de Tristan Thompson, Ben Simmons et French Montana, jeudi 6 juin 2019. Rappelons que Khloé Kardashian venait d'accoucher de sa petite True, fruit de son amour avec Tristan, quand le basketteur l'a trompée avec Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, en février 2019.

Quant à Ben Simmons, qui est lui aussi basketteur (on connaît le type d'homme des Kardashian), il est l'ex de Kendall Jenner. Ils sortaient ensemble depuis plus d'un an quand ils ont annoncé leur rupture il y a une poignée de jours, en mai 2019. S'il n'a pas été capturé dans la vidéo de nos confrères américains, ceux-ci assurent que French Montana était également présent dans l'enceinte du Delilah, le club où Kylie s'est rendue. Le rappeur a été en couple quelques mois avec Khloé Kardashian en 2015.

Kylie Jenner a ainsi été aperçue en train de sortir de cette boîte de nuit huppée, seulement cinq minutes après que Tristan Thompson et Ben Simmons ne la quittent. On ne sait pas vraiment si les trois hommes ont discuté avec la maman de Stormi, mais ils se sont forcément croisés à l'intérieur du club.