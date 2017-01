Kim Kardashian : Le "cerveau" présumé du braquage et son entourage mis en examen

Les détails de l'enquête concernant l'affaire Kim Kardashian se précisent. Quelques jours après le coup de filet de la police française autour des auteurs présumés du braquage à mains armées de la vedette de télé-réalité américaine, l'AFP nous apprends que six nouveaux suspects ont été mis en examen ce vendredi 13 janvier, par le juge d'instruction. Cerise sur le gâteau, le parquet de Paris précise que le "cerveau" de l'opération fait partie des prévenus, de même que son fils.

"Quatre des cinq membres présumés du commando ont été mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs", rapporte l'agence de presse, qui précise en outre que la compagne du chef de l'équipe de braqueurs a aussi été mise en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée et complicité d'enlèvement et séquestration. Rappelons qu'en vertu des lois françaises, le complice est puni comme auteur, et toute la bande risque donc très gros dans cette histoire.

Chaque jour apporte son nouveau lot de rebondissements, trois mois après la terrible agression dont a été victime la star de l'Incroyable Famille Kardashian. Dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, en marge de la Fashion Week parisienne, elle s'est fait voler pour près de 9 millions d'euros de bijoux, avant de finir ligotée dans sa salle de bains.

Malheureusement pour elle, la femme du rappeurKanye West risque de ne jamais en revoir la couleur puisque les voleurs présumés - dont le profil indique des connexions avec le grand banditisme - ont semble-t-il écoulé leur butin dans la ville d'Anvers, plaque tournante de la joaillerie.

Pour la toute première fois depuis son braquage, Kim Kardashian a quitté le territoire américain et s'est rendue à Dubaï pour un séminaire de beauté avec son beau-frère Scott Disick. Un voyage sous très haute surveillance après des mois d'absence, passés loin du feu des projecteurs et des réseaux sociaux.