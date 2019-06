Koh-Lanta 2019 : Les candidats amaigris, les avant/après impressionnants

La grande finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs approche. TF1 diffusera l'ultime épisode suivi du prime vendredi 21 juin 2019. Une aventure qui aura duré 40 jours pour les finalistes ! Durant tout ce temps, les candidats ont été privés de confort, mais aussi de nourriture. Et ça se voit ! En effet, beaucoup ont perdu énormément de poids entre leur arrivée aux îles Fidji et la fin du jeu, la preuve en photos.

Ces impressionnantes pertes de poids s'expliquent par la simultanéité de la demande d'efforts physiques intenses et du manque de nourriture. C'est ainsi que les six derniers candidats ont découvert leurs silhouettes amaigries et leur nouveau poids lors de l'avant-dernier épisode. Cyril est ainsi passé de 80 à 65 kilos, Steeve est passé de 87 à 72 kilos et Aurélien a perdu environ 10 kilos. Les filles suivent également puisque Cindy a perdu 13 kilos, Maud 12 kilos et Clo 13 kilos !

Frédéric, premier membre du jury final, a perdu entre 8 et 9 kilos. Mais "à la résidence du jury final, on mange bien" nous avait-il confié. L'ancien Bleu est alors rentré chez lui "avec 3 kilos de plus" ! Idem pour Alexandre qui nous révélait s'être délesté "d'une petite dizaine de kilos". "De base, je ne suis pas bien gros, mais quand je me suis vu dans le miroir, j'avais l'impression de voir un petit enfant", avait-il confié. Des kilos qu'il a repris "très rapidement". Béatrice, l'ancienne chef des Jaunes, a suivi le même parcours : elle a perdu entre 8 et 9 kilos... qu'elle a repris à la résidence du jury final !

Brice et Sophie, éliminés lors de la semaine des binômes, n'ont pas échappé à la règle ! L'aventurier a perdu pas moins de 13 kilos ! Du poids qu'il a, comme la plupart de ses camarades, repris très vite. Sophie a quant à elle perdu entre 8 et 9 kilos. Une perte de poids dont elle semblait satisfaite... mais qui n'a pas duré. "J'avais du mal à trouver la satiété, j'avais tout le temps faim !", nous avait-elle déclaré. Depuis, la kitesurfeuse suit un "régime strict". Même issue pour Angélique, qui a perdu entre 5 et 7 kilos et qui a repris le double : "Je suis partie à 58 kilos, je suis descendue vers les 51-52 kilos et je suis remontée à 65 kilos (...). Je suis en train de perdre du poids, je récupère la forme petit à petit", nous avait-elle avoué.

Mohamed, grand gabarit de la saison, a vu la balance afficher 14 kilos en moins ! Désormais, il s'est stabilisé à 90 kilos et souhaite continuer ainsi. Pareil du côté de Nicolas, grand mangeur de l'aventure. Le Belge a perdu entre 14 et 15 kilos. Du poids qu'il a... largement repris. "Je suis à plus 3 kilos", nous avait-il dit. Autre aventurier, Maxime, a, comme ses camarades, perdu 14 kilos ! "Je suis reparti en pesant 60 kilos. Depuis, j'ai repris 10 kilos", avait-il lancé.