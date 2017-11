Kylie Jenner, enceinte : Sa future reconversion dans la livraison

Bien qu'enceinte et en congé médiatique, Kylie Jenner travaille toujours à la pérennité de sa marque de produits de beauté. La jeune entrepreneuse a ainsi eu une idée surprenante. Kylie Cosmetics se lancera prochainement dans la livraison...

Le scoop est signé TMZ ! Selon le site américain, Kylie Jenner a déposé deux nouvelles marques, pour "Kylie Truck" et "Kylie Jenner Truck". De futurs véhicules Kylie Cosmetics sillonneront bientôt la Californie, où la société est basée, et les États-Unis pour remettre aux clientes les articles qu'elles ont commandés sur internet. Reste à savoir si Kylie assurera une ou plusieurs livraisons en personne !

Avec Kylie Cosmetics, Kylie Jenner a provoqué un séisme sur la planète Beauté. Cet été, la petite amie de Travis Scott et future jeune maman de 20 ans a fait part de ses projets à WWD. Le magazine américain a révélé dans sa cover story consacrée à Kylie Cosmetics, que l'enseigne avait réalisé près d'un demi-milliard de dollars de bénéfices depuis son lancement, en novembre 2015.

Comme Kylie Jenner, sa grande soeur Kim Kardashian et Rihanna, fondatrices de KKW BEAUTY et FENTY BEAUTY, sont également parties à la conquête de l'industrie cosmétique. Quelles innovations lanceront-elles en 2018 ? Réponse dans les semaines et mois à venir...