Kyo : "Johnny (Hallyday) était cool, tendre et très paternel à notre égard"

La famille Hallyday occupera toujours une place particulière dans l'histoire du groupe Kyo, d'abord avec David Hallyday.

Dans le nouveau numéro du magazine Public, Benoît Poher (le chanteur de Kyo) revient sur le coup de pouce que le fils de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday lui a donné alors qu'il n'en était qu'aux prémices de sa conquête des charts. C'est "en faisant une apparition dans son clip Pour toi" que les premières portes se sont ouvertes. "Nous n'étions que de simples figurants. David nous a entendus jouer sur le plateau entre deux prises et nous a proposé d'assurer la première partie de sa tournée, alors que nous démarrions dans le métier", se souvient le leader de Kyo.

Des années plus tard, le groupe rencontre Johnny Hallyday à l'occasion du tournage du film Jean-Philippe sorti en 2006 et tout récemment diffusé sur France 2. Le contact passe si bien que le Taulier – décédé au début du mois de décembre d'un cancer du poumon –, convie Benoît Poher et ses acolytes à passer une soirée avec lui. "Johnny était cool, tendre et très paternel à notre égard. C'était l'époque où Kyo était au sommet des charts. Il a spontanément partagé des anecdotes sur le succès, les fans, la célébrité et ils nous a invités à prendre l'apéro et à manger dans son resto", partage Benoît Poher. Les échanges ont duré, pour le plus grand plaisir des interprètes de Mon mec. "Nous nous sommes couchés très tard et très alcoolisés ce soir-là (Rires). Il nous a parlé de ses bastons en boîte, de ses virées nocturnes avec Gérard Depardieu", ajoute le leader du groupe.

Après plusieurs années d'absence, le retour de Kyo avec l'album Dans la peau s'annonçait risqué mais le pari est réussi puisqu'ils seront en concert à l'AccorHotels Arena le 24 novembre 2018. Le succès est bien là mais sans l'euphorie des années 2000. "On ne subit plus notre notoriété comme ce fut le cas à une certaine période. Nous pouvons de nouveau faire nos courses dans les supermarchés, reprendre les transports en commun et les photographes ne me poursuivent plus à la plage, quand je suis en maillot de bain", confie Benoît Poher qui fait référence à des photos qui ne l'avaient mis à son avantage. "Je tenais juste à dire que j'ai pris des pectoraux depuis ces horribles photos !", complète le chanteur qui révèle avoir été approché pour être juré dans Nouvelle Star, ce qu'il a refusé.

L'intégralité de l'interview de Benoît Poher, chanteur de Kyo, est à retrouver dans Public en kiosques le 22 décembre 2017.