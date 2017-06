L'amour est dans le pré 2014 – Émeline : Elle collectionne "les beaux mecs"

Émeline, éleveuse de lapins en Midi-Pyrénées qui a participé au programme L'amour est dans le pré en 2014, n'est plus en couple avec Aurélien. La candidate aujourd'hui âgée de 35 ans ne cherche d'ailleurs visiblement plus l'amour.

Celle qui a essuyé quelques critiques au moment de la diffusion de l'émission pour son comportement parfois peu chaleureux avec ses prétendants et son compagnon ont mis un terme à leur relation après vingt-deux mois. Une rupture qu'Émeline ne regrette pas puisqu'une nouvelle femme est née !

"L'amour est dans le pré m'a totalement émancipée. Je suis une working girl, j'ai des beaux mecs, des histoires sans lendemain, et cela me convient parfaitement", a-t-elle déclaré au magazine Télé Poche. Et de poursuivre : "Je suis une vraie féministe. Et tant pis si cela choque encore beaucoup de gens !" Voilà qui est très clair...

Pour rappel, le 19 juin prochain, M6 diffusera les aventures des 14 agriculteurs de la 12e saison de L'amour est dans le pré : Romuald, Nathalie, Gilles, Christophe, Gérard, Julie, Vincent, Carole, Roland, Jean- Marc, Sébastien, "Gégé", Raphaël et Pierre- Emmanuel. Un rendez-vous à ne pas manquer !