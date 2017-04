La famille royale de Suède en deuil : mort du mari de la princesse Désirée

La série noire continue pour la famille royale de Suède... Profondément meurtris par l'attentat terroriste perpétré vendredi 7 avril à Stockholm, où un Ouzbek de 39 ans a fait quatre morts et de multiples blessés en lançant un camion dans la foule, le roi Carl XVI Gustaf de Suède et ses proches font face à une nouvelle disparition au sein de leur clan : le baron Niclas Silfverschiöld, mari de la princesse Désirée, est mort mardi 11 avril à l'âge de 82 ans.

Troisième des quatre grandes soeurs du roi Carl XVI Gustaf, la princesse Désirée (78 ans) avait épousé le baron Niclas, de quatre ans son aîné, le 5 juin 1964, abandonnant alors son titre d'altesse royale mais se voyant octroyer par courtoisie ceux de princesse et de baronne Silfverschiöld. Le couple, qu'on pouvait voir occasionnellement prendre part à certains événements officiels de la famille royale, a eu trois enfants : le baron Carl Otto (52 ans), père d'une fille issue de son mariage avec Maria Fredriksson, la baronne Christina-Louise (50 ans), qui a trois enfants avec son mari le baron Hans de Geer af Finspång, et la baronne Hélène (48 ans). La princesse héritière Victoria de Suède est particulièrement proche de sa tante Désirée, qui est par ailleurs sa marraine et assistait en 2010 à son mariage avec le prince Daniel, où l'un de ses petits-enfants, Ian, était page. Le baron et la baronne avaient depuis pris part également aux mariages de la princesse Madeleine (en juin 2013) et du prince Carl Philip (en juin 2015).

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a déjà eu à déplorer le décès de plusieurs membres de son entourage au cours des dernières semaines. Outre la mort de ses proches amis Ulf Dinkelspiel et Carl Adam Lewenhaupt, dont il assistait fin mars aux obsèques, le souverain a justement perdu l'an dernier un autre de ses beaux-frères, le prince Johann Georg de Hohenzollern, mari de la princesse Birgitta. De ses quatre soeurs, seule la princesse Christina, qui se bat actuellement contre une leucémie, a le bonheur d'avoir encore son mari, Tord Magnuson, puisque la princesse Margaretha, aînée de la fratrie, est veuve depuis la mort de son époux John Ambler en 2008.