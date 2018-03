Laeticia Hallyday "a beaucoup maigri, elle en bave" : L'inquiétude d'un proche

Pierre Billon et Johnny Hallyday ont vécu une grande histoire d'amitié. Le duo a collaboré sur des chansons, des albums, des spectacles mais ont aussi été là l'un pour l'autre dans la vie, tout simplement. Pierre Billon, fils de la comédienne et chanteuse Patachou, a été trois fois le témoin de mariage de Johnny, il l'a accompagné dans ces road trips à moto à travers les États-Unis, il était du dernier dîner des copains quelques jours avant sa mort... Il a porté son cercueil à La Madeleine puis à Saint-Barthélemy. Il s'exprime longuement dans Le Parisien, ce mardi 27 mars 2018, et se dit inquiet pour Laeticia.

De l'ange au démon

"J'entends beaucoup de choses très désagréables sur Laeticia. L'assassiner médiatiquement alors qu'elle n'a pas fait son deuil, je trouve ça indigne. Elle a été courageuse jusqu'à la fin. Elle a beaucoup maigri, elle en bave", affirme Pierre Billon dans le quotidien. Ces déclarations sont d'autant plus alarmantes que Laeticia Hallyday a longtemps souffert d'anorexie. "Du jour au lendemain, elle est passée de l'ange au démon. Johnny n'aurait pas vécu avec elle vingt-quatre ans si elle était le diable."

Pierre Billon raconte la très bonne influence de Laeticia Hallyday sur son époux qui l'aurait rendu, selon lui, "plus doux, plus attentionné" avec les années. Et en termes de santé, elle lui aurait fait "gagner dix piges" : "Elle l'a entouré de gens qui ne se défonçaient pas." De Johnny, son ami se souvient qu'il ne vivait pas à 200 à l'heure comme beaucoup l'imaginent. Il aimait regarder le télé-achat, tranquille devant sa télé. Il était à la fois "la star et le peuple", capable de boire une Kro après un repas dans un étoilé. Sa disparition est une blessure pour Billon : "J'ai été son ami, son frérot..."

Dans cette longue interview, Pierre Billon se garde bien de commenter en détail la bataille qui se jouera vendredi 30 mars devant le tribunal de grande instance de Nanterre entre les aînés du chanteur et sa veuve. L'ami du rockeur n'a qu'une chose à dire : "C'est quand même Laeticia qui a été là jusqu'au bout, qui dormait sur un futon à côté de lui. Cela vaut tout l'argent et le respect du monde."