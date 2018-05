Laeticia Hallyday et Isabelle Camus : La simple life à Los Angeles

Laeticia Hallyday n'est jamais seule, les visites se succèdent à Los Angeles. Après avoir passé quelques jours à Hawaï avec son époux Yannick Noah, leur fils de 13 ans Joalukas, mais aussi tout le reste du clan, Isabelle Camus n'est pas rentrée en France. Elle a pris un vol direction la Californie où elle a été aperçue le 26 mai 2018.

La fille du producteur de Jean-Claude Camus, proche du clan Hallyday, a été photographiée avec la dernière épouse du rockeur français dans un supermarché de Pacific Palisades où se situe la maison de Laeticia Hallyday et de ses deux filles, Jade (13 ans) et Jade (9 ans). Habillée d'une longue robe rose, chaussée de sandales à talons compensés et ses cheveux comme toujours relevés, la veuve de Johnny Hallyday a fait ses achats en toute simplicité.

Ce même jour, Isabelle Camus et Laeticia Hallyday ont été vues se rendant dans un restaurant de Malibu, le Little Beach House, un déjeuner auquel ont participé leurs enfants. Joaluka Noah, Jade et Joy Hallyday étaient présents.

Embourbée dans une bataille judiciaire qui concerne l'épineux dossier sur l'héritage de Johnny Hallyday et son testament américain, Laeticia Hallyday a réduit son train de vie depuis la disparition de son mari. Bien qu'à la tête d'un trust, LMS (Laeticia Marie Smet), créé en 2014 à Los Angeles et qui regroupe un patrimoine de 28 millions d'euros, la dernière épouse du Taulier doit faire face au gel de ses biens prononcé le 13 avril dernier par le tribunal de grande instance de Nanterre alors qu'elle a également obtenu que Laura Smet et David Hallyday n'aient pas le droit de regard qu'ils exigeaient sur le dernier album de leur père. Jade et Joy restant ses plus grandes priorités, Laeticia Hallyday fait attention à son train de vie - on sait que le flambeur du couple était notre regretté Johnny -, surtout qu'elle ne sait pas quand la bataille judiciaire contre Laura Smet et David Hallyday s'achèvera.