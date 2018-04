Laeticia Hallyday : Le sourire retrouvé à Saint-Barth après les attaques

Disparue des réseaux sociaux depuis des mois, Laeticia Hallyday y fait son retour... ou presque ! En effet, Liliane Jossua et Michel Klein, deux amis de la veuve de Johnny, ont posté des photos sur Instagram où ils posent avec cette dernière, souriante, sous le soleil de Saint-Barthélemy.

Arrivée le 15 avril 2018 par avion de ligne - elle a réduit son train de vie depuis qu'elle est attaquée en justice par Laura Smet et David Hallyday -, Laeticia Hallyday est allée se recueillir avec ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) sur la tombe de son regretté mari Johnny Hallyday, au petit cimetière marin de Lorient. Depuis, alors qu'elle a posé ses valises dans la somptueuse villa Jade qui est louée une partie de l'année, elle essaye de se détendre un peu et d'occuper ses filles, qui sont en vacances. Elle-même peut compter sur ses amis pour se divertir et, sur Instagram, on a pu la voir souriante et un peu plus apaisée, profitant du soleil avec le styliste Michel Klein, Liliane Jossua (fonda­trice de Montaigne Market) et Marie Ponia­­­towski, la soeur aînée de Sarah Lavoine. "Encore un incroyable moment avec mes amies extraordinaires et magnifiques, Liliane, Laeticia et Marie, à regarder le coucher de soleil entouré de cette tendresse et cette foi en la véritable amitié. Merci encore Laeticia de nous accueillir à la Villa Jade", a commenté Michel Klein.