Laeticia Hallyday "terrassée" à la mort de Johnny : Son message inédit...

Six mois après la mort de Johnny Hallyday et alors que sa famille se déchire pour l'héritage, deux documentaires sur le couple qu'il formait avec Laeticia sont diffusés à quelques jours de ce qui aurait été son 75e anniversaire. Ce lundi 11 juin 2018, BFM TV propose son enquête Johnny/Laeticia : à la vie à la mort tandis que mardi, C8 diffusera le documentaire La Folle Histoire de Laeticia Hallyday : sa vie sans Johnny. Dans ce film de 1h10, des proches de Laeticia prennent pour la première fois la parole pour dresser son portrait. Parmi eux, le témoignage de l'architecte Pascal Desprez, veuf de l'actrice Mireille Darc, est très fort puisqu'il dévoile un message magnifique que lui a envoyé Laeticia. C8 a dévoilé cet extrait sur Twitter...

Comme son titre l'indique, La Folle Histoire de Laeticia Hallyday... est un grand portrait de la veuve de Johnny Hallyday depuis son enfance, passant par toutes les étapes importantes de sa vie auprès du rockeur. Le témoignage de Pascal Desprez est rare.

Mireille s'est éteinte le 28 août 2017. Le 1er septembre, Johnny Hallyday, accompagné par Laeticia, a fait sa dernière apparition publique aux obsèques de son amie. Il est alors au plus mal - mais il ne pouvait manquer de lui dire adieu.

Il faut tant de force et d'amour pour laisser partir l'être le plus cher de sa vie

Pour appuyer son propos, Pascal Desprez dévoile un message que lui a envoyé Laeticia. Tout au long du documentaire, les proches de la veuve répètent tous qu'elle écrit beaucoup à ses amis quand Jade et Joy sont au lit. Dans ce beau texto, elle remercie l'époux de Mireille Darc de son soutien : "J'espère qu'elle me le permettra et qu'elle ne m'en voudra pas, mais je voudrais vous lire comme elle est capable d'écrire. Si les gens savaient comme elle parle, Laeticia. Elle me dit : 'Merci Pascal de me transmettre de la lumière et de la douceur, ça me touche infiniment. Tu le sais il faut tant de force et d'amour pour laisser partir l'être le plus cher de sa vie. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté. C'est un sentiment atroce. Comment est-ce que la vie continue alors que celle de l'homme de ma vie que j'aime à la folie s'est éteinte ? Et cette putain de maladie, quelle force destructrice. Tout est allé si vite. J'essaie de prendre sur moi, de trouver un peu de force, de sagesse, mais c'est tellement dur. Je suis terrassée. J'aimerais tant l'entendre à nouveau éclater de rire ou même juste le voir sourire. Sa voix, son visage, sa peau, tout me manque déjà viscéralement et immensément. Il est ce que j'ai de plus cher au monde et je viens de le perdre, et je ne sais calmer mes peurs de vivre sans lui. Je ne l'ai jamais trahi. Je t'embrasse très fort Pascal.'"

Encore bouleversé par les mots de Laeticia, lui qui a perdu il y a moins d'un an son épouse, Pascal Desprez commente : "C'est quand même incroyable. C'est d'une beauté. Je vous promets qu'on ne m'a jamais écrit des choses d'une telle beauté et d'un tel amour."