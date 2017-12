Laetitia Casta, Serena Williams, Pippa Middleton... Les mariages de l'année 2017

En 2017 encore, les couples de stars étaient nombreux à défiler devant monsieur le maire, scellant une histoire d'amour ayant débuté il y a plusieurs années ou, au contraire, il y a peu.

Certains coups de foudre ont ainsi donné lieu à des noces célébrées en toute intimité, comme ce fut le cas pour Amanda Seyfried et son chéri Thomas Sadoski, mariés en mars après une année de romance. Dans la même catégorie, il y avait également l'actrice Lizzy Caplan (Bachelorette, Masters of Sex) qui a dit "oui" à celui qui partage sa vie depuis quelques mois, l'acteur anglais Tom Riley.

Mariages à la française

Chez les stars françaises, le carnet blanc s'est joyeusement rempli : il y a d'abord eu Christophe Maé, Cristina Cordula, Laetitia Casta et Louis Garrel au mois de juin, puis Damien Sargue, Sylvie Tellier et Pierre Hermé en juillet. David Douillet s'est marié à Vanessa en août, Dominique Strauss-Kahn et Myriam L'Aouffir ont choisi un mariage d'automne (octobre) et Tomer Sisley a bouclé l'année en beauté en épousant sa belle Sandra.

Chez les stars internationales et les royautés, Serena Williams, Pippa Middleton, Ernst-Auguste de Hanovre (fils), Miranda Kerr mais aussi Samira Wiley (Orange is the New Black), Alicia Vikander et Michael Fassbender ont réuni famille et proches pour célébrer leur amour lors d'une fête grandiose.

Mention spéciale à tous ces couples amoureux depuis de longues années qui se sont enfin passé la bague au doigt : Lionel Messi et Antonella (après huit ans de relation), Alison Brie et Dave Franco (après six ans de romance), Jessica Chastain et Gian Luca Passi de Preposulo (cinq ans après leur rencontre) ou bien encore Jason Momoa et Lisa Bonet (une union qui vient sceller douze ans d'amour).