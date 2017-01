Lakhdar et Jazz (La Villa 2) de la même famille ? "Elle est ma moitié"

Il y a quelques jours, un article publié par nos confrères de Public faisait état d'une nouvelle rumeur : Lakhdar et Jazz, candidats de La Villa des coeurs brisés 2, auraient un lien de parenté. Nous avons essayé d'en savoir plus lors d'un Facebook Live avec le participant...

Jazz serait-elle la demi-soeur de Lakhdar ? Tout au long du tournage de la célèbre télé-réalité diffusée sur NT1, le duo s'est en tout cas montré très proche. Dans les moments difficiles, ils se sont même montrés fusionnels et se sont apporté du soutien. Mais, de là à en conclure qu'ils avaient un parent en commun...



Afin de tirer toute cette histoire au clair, nous avons donc tenté notre chance et la réponse de Lakhdar a été sans appel. "Ça, c'est un truc qui reste personnel, ça je n'en parle pas. Je ne peux pas en parler", a-t-il tout d'abord déclaré. Le séduisant jeune homme en a tout de même dit un peu plus lorsque nous lui avons demandé franchement s'ils avaient un lien de parenté : "Je la connais depuis longtemps, (...) c'est ma moitié."

De son côté, Jazz avait semé le trouble cet été en postant sur Twitter une photo d'elle aux côtés de Lakhdar, prise lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 2. Un cliché sur lequel elle avait fait inscrire le mot "brother". Alors, simple surnom ou vraie révélation ? Ces deux-là sont en tout cas bien discrets...

