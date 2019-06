Lara Fabian : Ce qui a métamorphosé son mari Gabriel...

Lara Fabian est une femme de coeur et elle l'a encore prouvé. La chanteuse de 49 ans a décidé de prêter main-forte à la Fondation Leski, au Canada – où elle a posé ses valises il y a quelques années –, et elle s'est exprimée sur cet engagement auprès du Journal de Québec. Elle a expliqué comment les animaux avaient pris une place importante dans la vie de son mari.

En octobre dernier, alors qu'elle s'arrête par hasard dans un café acceptant les animaux, Lara Fabian est alpaguée par une certaine Marie-Eve Girard. Dirigeante de la Fondation Leski, cette dernière lui indique qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif. "Elle m'explique qu'elle se bat pour permettre aux gens qui, comme elle, souffrent d'angoisses, d'être accompagnés par quelque chose de ponctuel, comme un animal d'assistance", détaille la chanteuse au Journal de Québec.

Lara Fabian est alors très touchée par l'engagement de la Fondation, car son mari Gabriel di Gorgio vit quelque chose de similaire, allant jusqu'à affirmer qu'il se sent "incomplet" sans la présence d'un animal dans sa vie, au point de pouvoir être "extrêmement désorienté en société". Et l'interprète de Papillon d'ajouter : "Pendant que Marie-Eve me parlait, j'entendais l'histoire de mon chum. Il a perdu un animal il y a trois ans. Ça a été très, très difficile. Quand Kayla est arrivée dans notre vie, je l'ai vu changer du tout au tout."

Sur Instagram, Lara Fabian avait déjà eu l'occasion de parler à ses fans de Kayla, un magnifique berger australien. La chienne de la star a ainsi suivi un entraînement afin d'obtenir sa certification d'animal d'assistance et peut désormais aider des malades ou des victimes d'agressions. "Ce que j'aime, c'est de voir à quel point c'est concret. Quand Marie-Eve amène un des chiens passer une journée auprès d'une petite fille qui s'est fait violer, qui a besoin de réconfort et qui ne peut pas parler de ce qu'il s'est passé parce qu'elle n'a pas les mots pour l'exprimer, le chien sent ce langage non verbal et guérit l'enfant en l'espace de quelques heures. C'est un vrai miracle", ajoute la chanteuse.

Lara Fabian est ainsi devenue porte-parole de la Fondation, pour laquelle elle chantera lors d'une soirée de charité le 14 juin à Montréal.