Lara Fabian : Sa tendre déclaration à son mari Gabriel

Lara Fabian est une femme amoureuse et elle tient à le faire savoir. Elle s'est emparée de son compte Instagram suivi par 238 000 abonnés, le 27 mai, pour poster des photos d'elle et de son mari Gabriel. L'interprète de Je t'aime et Immortelle a accompagné sa publication d'un court, mais tendre message.

"Ciel mon mari... Je t'aime...", a sobrement commenté la chanteuse belgo-canadienne de 49 ans. De jolis mots d'amour qui accompagnaient une série de photos d'elle et de Gabriel, complices et heureux sous le soleil. Lara Fabian est rentrée au Canada, où elle a posé ses valises il y a quelques années, après une tournée promotionnelle en France pour la sortie de son dernier disque intitulé Papillon et un récent passage éclair à Cannes pour chanter à la soirée de charité Global Gift Initiative auprès d'Eva Longoria et Gary Dourdan.

Lara Fabian a épousé Gabriel di Giorgio en 2013, en Sicile. La chanteuse, auparavant en couple avec le réalisateur français Gérard Pullicino – père de sa fille Lou, âgée de 12 ans –, ne tarit pas d'éloges sur son mari. Récemment invitée sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, elle avait dit à quel point il lui manquait alors qu'elle passait plusieurs semaines en France sans lui. "Juste il apparaît dans une pièce et j'ai les papillons dans l'estomac... Ça fait sept ans quand même que je suis mariée à cet homme. C'est une merveille... J'ai dû faire un truc bien à un moment donné dans ma vie pour mériter un être pareil", disait-elle. Son amoureux est aujourd'hui l'épaule solide sur laquelle elle peut se reposer en cas de coup dur comme lorsqu'elle a récemment perdu sa maman.

Côté musique, Lara Fabian va de nouveau aller à la rencontre de ses fans avec sa nouvelle tournée mondiale, le 50 World Tour. Un clin d'oeil à ses 50 ans, qu'elle fêtera en janvier prochain. Elle passera notamment par Paris les 24 et 25 mars 2020 à l'Olympia.

A noter également que la star va devenir... un personnage de BD.