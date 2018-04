Lara Fabian : Cette chanson culte qu'elle ne veut plus chanter...

Longuement interviewée par Le Journal de Québec, Lara Fabian a évoqué sa carrière faite de hauts et de bas ainsi que sa participation à l'émission La Voix, version locale du programme phare The Voice. La chanteuse de 48 ans, qui a récemment sorti le disque Camouflage qu'elle défend avec à une tournée mondiale, a évoqué ses anciens tubes, en particulier un qu'elle n'aime plus vraiment...

Quand on pense à Lara Fabian, on pense automatiquement à des tubes comme Je t'aime, J'y crois encore ou Immortelle. Mais aussi... Tout. Un titre qui figure sur son disque Pure, paru en 1996 et écoulé à 1 million de copies rien qu'en France. Mais, à l'instar de sa consoeur - avec laquelle on l'a longtemps comparée - Céline Dion qui n'apprécie pas vraiment de chanter My Heart Will Go On, elle aussi a du mal à chanter ce titre qui lui colle à la peau. "C'est mon premier grand succès en France. Mais c'est une chanson avec laquelle la connexion se fait plus difficilement aujourd'hui. J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Je sais qu'éventuellement, je vais la refaire, mais pour l'instant, elle est plus compliquée à aller chercher", a-t-elle confié au Journal de Québec.

Lara Fabian, aujourd'hui âgée de 48 ans, a peut-être une explication à ce désamour... "Peut-être parce qu'elle évoque un moment par rapport auquel je suis moins solide. Ce qui est génial en musique, c'est quand tu entres en résilience avec une chanson. Par exemple, je suis en résilience avec Je t'aime. Il n'y a plus rien qui me fait mal dans cette chanson que j'ai écrite. Au contraire, elle me fait juste du bien. Avec Tout, ce n'est pas tout à fait le cas", a-t-elle ajouté.

Que ses fans se rassurent, lors de sa tournée pour le Camouflage World Tour (qui passera par Paris le 16 juin au Zénith), nul doute que Lara Fabian chantera tous ses autres tubes.

Thomas Montet