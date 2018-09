Laura Flessel : Démission surprise de la ministre "pour raisons personnelles"

Finalement, ce qui ne devait être qu'un simple ajustement va-t-il se transformer en un plus grand remaniement ? Alors que le gouvernement doit annoncer qui remplacera Nicolas Hulot à l'Ecologie, il va falloir aussi une personne pour prendre le relais de Laura Flessel aux Sports.

Comme le dévoile le site RTL ce mardi 4 septembre 2018, Laura Flessel a décidé de quitter le gouvernement "pour raisons personnelles". Dans un communiqué rapidement envoyé à l'AFP, la ministre de 46 ans, nommée par Emmanuel Macron dans le gouvernement du premier ministre Edouard Philippe en mai 2017 - ce dernier est invité du JT de TF1 ce soir à 20H pour évoquer tous les sujets brûlants - ajoute vouloir renouer avec "des engagements passés, justement tournés vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale".

L'ancienne escrimeuse, quintuple médaillée olympique qui a pris sa retraite sportive après les Jeux olympiques de Londres en 2012, écrit : "En seize mois, j'ai pu poser les bases d'une refonte profonde du modèle sportif français, notamment de sa gouvernance. Grâce à un patient travail de concertation, nous sommes passés d'une logique de confrontation des acteurs à une logique de coopération, seule issue pour être au rendez-vous de 2024 (...) Après seize mois passionnants à la tête du ministère des Sports, j'ai pris la décision de quitter le gouvernement pour des raisons personnelles. Je me suis entretenue hier soir avec le premier ministre. Je tiens à le remercier très chaleureusement, de même que le président de la République, pour la confiance qu'ils m'ont accordée et leur soutien constant dans l'accomplissement de ma mission (...) Je continuerai à être une coéquipière fidèle du président de la République et du premier ministre dont j'admire la détermination, et partage totalement les valeurs et le patriotisme." Un remaniement est attendu dans la journée...

