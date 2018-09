Laura Flessel : L'ex-ministre visée par une "plainte pénale pour fraude" ?

Alors que le gouvernement et le président de la République Emmanuel Macron traversent une période difficile depuis le début de l'été, les démissions simultanées de Nicolas Hulot à l'Écologie et de Laura Flessel aux Sports tombent au mauvais moment. Dans le cas de la seconde, l'affaire semble même plus compliquée qu'il n'y paraît.

"La démission mardi de la ministre des Sports Laura Flessel est liée à sa situation fiscale" selon une source proche du dossier citée par l'AFP. Une explication qui vient confirmer des informations relayées par Mediapart et Le Canard enchaîné. "Elle n'a fait aucune erreur. Ce n'est pas la cause de son départ", a de son côté affirmé à l'AFP l'entourage de l'ex-ministre, précisant toutefois que le litige concernait "sa société de droits à l'image dont son mari était gérant". Selon Mediapart, "le fisc a récemment saisi la Commission des infractions fiscales (CIF) après avoir découvert des manquements déclaratifs de la ministre concernant cette société exploitant le droit à l'image de l'ancienne championne" et une possible plainte pénale pour fraude est envisagée. Les sommes évoquées se montent à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

La société en question, Flessel and co, "a fait l'objet d'une 'dissolution anticipée' le 30 septembre 2017 et, d'après le procès verbal de dissolution, Laura Flessel y apparaissait propriétaire de 875 parts sur 1000, son mari, Denis Colovic, de 125 parts", détaille l'AFP. La commission devrait se pencher sur les trois derniers exercices de l'entreprise pour déterminer si fraude il y a eu ou pas. Après sa démission, l'ancienne médaillée olympique de 46 ans a été remplacée par une autre athlète de haut niveau : l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu.

Cette histoire intervient peu après des révélations du Canard enchaîné sur une autre ministre du gouvernement : Françoise Nyssen. En effet, la ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir fait agrandir les locaux parisiens de la maison d'édition Actes Sud – dont elle était la présidente – sans en avoir informé la mairie de Paris ou le fisc. Une opération de police a d'ailleurs eu lieu le 29 août. Toujours côté justice, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, vient de bénéficier d'un non-lieu après la plainte de Sophie Patterson-Spatz, laquelle avait porté plainte en février dernier pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.

Thomas Montet