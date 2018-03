Laura Smet : En pleine tempête, sa protectrice est une star du cinéma français

Lorsque Laura Smet, sur la scène des César 2018 pour ce qui était sa première apparition publique depuis la mort de son père Johnny Hallyday, confiait son bonheur de retrouver son autre famille, celle de cinéma, elle ne mentait pas. Plusieurs personnalités du 7e art se sont exprimées en faveur de Laura et de son frère David Hallyday dans l'affaire du testament de Johnny qui les oppose à Laeticia et son clan. Mais l'une de ces stars a préféré le silence, alors qu'elle a bien connu le Taulier, pour se poser, discrètement, comme l'ange-gardien de la belle Laura.

Et cette vedette n'est autre que Catherine Deneuve. En effet, là où jusqu'à Gérard Depardieu, tout le monde a donné son avis sur ce fameux testament et les enfants aînés déshérités, la grande Deneuve est restée silencieuse. Ce qui ne l'empêche pas de s'afficher aux côtés de Laura Smet, comme Voici le prouve, photos à l'appui, dans son hebdomadaire du 16 mars 2018. Le magazine écrit que l'iconique actrice "s'est montrée particulièrement protectrice envers Laura" alors que les photos montraient Laura et la comédienne à la sortie d'un déjeuner à Paris. Cette dernière aurait tout fait "pour lui changer les idées".

Catherine, le premier amour de Johnny

Il faut dire que Catherine Deneuve connaît bien la famille Hallyday, et notamment Johnny. Ce dernier avait révélé dans son autobiographie Destroy qu'il était littéralement tombé raide dingue de Catherine Deneuve en 1961, alors qu'il avait 18 ans. "Je ne sais pas encore que c'est sur le tournage des Parisiennes que je vais rencontrer l'un des grands amours de ma vie. Je suis tombé fou amoureux de Catherine Deneuve le jour même où je l'ai rencontrée. Pour moi elle incarnait l'idéal féminin", dit-il. Deneuve a 19 ans à l'époque, mais elle est déjà en couple avec Roger Vadim. Les deux comédiens finiront par se lier d'amitié. Non sans mal, car à l'époque, le coeur de Johnny bat pour la belle blonde. "Dans Les Parisiennes, les scènes de plus en plus tendres me rendaient malade, se souvient le rockeur. Ma passion grandissait de jour en jour. Une situation des plus délicates."

Le jeune beau gosse, le coeur brisé, tente de se suicider. "Aux grands maux, les solutions radicales, écrit Johnny Hallyday dans son autobiographie. Il ne me restait plus qu'à mourir. Au volant de ma Triumph, j'ai bloqué le compteur sur l'autoroute de l'Ouest. Au moment où j'allais lâcher mes mains du volant et rejoindre Jimmy Dean en enfer... panne d'essence. Mon sort ne serait pas celui des héros romantiques et des martyrs de la génération perdue. Le ridicule et le comique de la situation m'ont guéri définitivement. Mais Catherine reste le grand et bel amour de mes 18 ans. La tendresse et l'amitié sont restées."