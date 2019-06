Laura Smet mariée à Raphaël : son ex Frédéric Beigbeder ravi de la cérémonie

Six mois après leur mariage civil célébré le 1er décembre 2018 à la mairie du 7e arrondissement de Paris, Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal se sont à nouveau dit "oui" au cours d'une cérémonie religieuse organisée en l'église Notre-Dame-des-Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde), le jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday.

Emmenée à l'autel par son grand frère David Hallyday, radieuse dans une robe dos nu de la créatrice Delphine Manivet, Laura Smet a pu compter sur la présence de nombreux invités pour ce grand jour. Celle de sa maman Nathalie Baye, très heureuse, celle de ses nièces Ilona et Emma Smet (les deux filles de David), celle de son parrain Dominique Besnehard, celle de son amie proche Melita Toscan du Plantier, celle du chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Bernard Montiel, ou encore celle de son ex-compagnon Frederic Beigbeder.

Dans les pages du magazine Point de vue, dont Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal font la couverture à la sortie de l'église, Frederic Beigbeder s'exprime sur leur mariage. "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air, confie l'écrivain et réalisateur de 53 ans. Cette cérémonie, Frederic Beigbeder n'est pas près de l'oublier : "C'était un des plus beaux mariages où je suis allé."

Marié depuis 2014 à Lara Micheli, Frederic Beigbeder a vécu une histoire d'amour avec Laura Smet de 2004 à 2006 malgré leurs dix-huit ans d'écart. Leur rupture avait conduit la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye dans une spirale infernale, jusqu'à son admission à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris après l'ingestion de cocktails de médicaments, puis à son internement à Saint-Anne. Autant d'épreuves que Laura Smet assume aujourd'hui pleinement.

Comblée auprès de Raphaël, la comédienne et réalisatrice a laissé tous ses vieux démons derrière elle et préfère se focaliser sur l'avenir après cette "journée inoubliable" au côté de celui qui est désormais son mari.