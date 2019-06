Mariage de Laura Smet : Nathalie Baye dévoile une superbe photo des mariés

Laura Smet a également pu compter sur la présence de son grand frère David Hallyday qui l'a conduite jusqu'à l'autel, de ses nièces Ilona et Emma Smet (les deux filles de David), mais aussi sur celle de son parrain Dominique Besnehard, celle de son amie proche Melita Toscan du Plantier, celle de son ex-compagnon Frederic Beigbeder et celle de Bernard Montiel . Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a publié une vidéo de la cérémonie réalisée à l'intérieur de l'église et une photo prise avec Laura Smet et Nathalie Baye à l'extérieur.