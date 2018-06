Laura Smet publie un bouleversant message pour son père Johnny Hallyday

"Tu me manques tellement." C'est par ces quelques mots que Laura Smet s'est exprimée sur son compte Instagram pour s'adresser à son père Johnny Hallyday. Près de sept mois après la mort du rockeur, disparu en décembre 2017 à l'âge de 74 ans après une courageuse bataille contre le cancer, l'actrice de 34 ans et fille de Nathalie Baye continue évidemment d'inclure son papa dans ses pensées quotidiennes. Cette nouvelle publication, datée de ce vendredi 29 juin 2018, accompagne une sublime photo en noir et blanc du Taulier. Âgé d'une vingtaine d'années environ, Johnny Hallyday rit aux éclats et affiche un sourire rayonnant.