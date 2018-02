Laura Smet : Quand Johnny Hallyday la faisait blacklister des boîtes de nuit

Entre Johnny Hallyday et sa fille aînée Laura Smet, les relations n'ont jamais été simples. Née en 1984 de la relation du rockeur avec Nathalie Baye, l'actrice de 34 ans conteste aujourd'hui au côté de son grand frère David (51 ans, dont la maman est Sylvie Vartan) le testament laissé par leur père, qui les déshérite au profit de leur belle-mère Laeticia (42 ans) et de leurs demi-soeurs Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Et alors que le clan continue de se déchirer par médias interposés, le magazine VSD dédie cette semaine sa couverture à "l'amour brisé" de Johnny et Laura, "l'histoire secrète d'un père et de sa fille".

Dans l'article qui leur est consacré dans les pages de ce numéro en kiosques le 22 février 2018, nos confrères sont largement revenus sur la période trouble qui a rythmé le quotidien de Laura Smet. Entre 2004 et 2006, celle qui avait crevé l'écran par son talent d'actrice dans Les Corps impatients (2003) avait partagé la vie de Frédéric Beigbeder. C'est aussi à cette époque que la jolie comédienne fréquente de plus en plus régulièrement les boîtes de nuit parisiennes, quitte à s'y perdre un peu trop. Puis vint sa rupture avec Frédéric Beigbeder. Tombée dans une spirale infernale, elle finit par se faire hospitaliser en psychiatrie à Sainte-Anne, à Paris, pour tenter de remonter la pente. "Pas un grand moment de plaisir, mais c'est efficace. Puis j'ai fait une cure dans un centre et j'ai participé aux réunions des Narcotiques anonymes. (...) Il faut de la volonté, c'est une remontée éprouvante mais, peu à peu, on y arrive. J'étais très bien entourée. Ma mère, mon père. Des amis, clean ceux-là, m'ont soutenue et continuent d'être à mes côtés", avait déclaré la principale intéressée au magazine Elle en mai 2008.

Des relations toujours "un peu spéciales" avec son père

Dans VSD, on apprend que c'est Johnny Hallyday qui avait donné son "feu vert pour qu'elle soit internée à Sainte-Anne", en accord bien sûr avec Nathalie Baye. Mieux, le rockeur n'y était pas allé par quatre chemins pour éviter que sa fille rechute. Ainsi, Johnny l'avait "fait interdire d'entrée dans certaines boîtes parisiennes, dont le Baron", lit-on. Soucieux et inquiet, il s'était également "remis à fumer" après l'arrestation de Laura en janvier 2012, qui avait été retrouvée titubante et nue dans la rue en bas de chez elle à Saint-Germain-des-Prés. Le dernier dérapage à ce jour pour la jeune femme qui s'est depuis "réellement calmée" et qui continuait néanmoins d'entretenir "des relations toujours un peu spéciales avec son père".

En novembre 2014, Johnny Hallyday s'était confié à Paris Match pour évoquer sa fille, assurant que les choses auraient pu "mal tourner" entre eux. "Quand elle a failli sombrer, je me sentais détruit. C'est dur de voir son enfant aller mal. Mais je tiens à dire combien Nathalie a été exceptionnelle. Tout comme Laeticia, qui a été la voir tous les jours. On l'a entourée au maximum. Moi, je suis pudique ; une fille, ce n'est pas facile, surtout à l'adolescence, quand elle devient une femme. Ça aurait pu mal tourner entre nous. J'ai fait comme j'ai pu...", déclarait-il alors.

Johnny et Laura, les "mêmes démons"

Amanda Sthers, qui avait écrit son autobiographie Dans mes yeux (2013) avait de son côté dressé un parallèle entre le père et la fille. "Johnny était plus présent pour Laura que pour David. Et pourtant, elle est dans une douleur permanente. (...) Elle s'est fabriqué une similitude de caractère avec son père. Elle a sans doute une très forte envie de lui plaire. Elle a choisi un truc rock'n'roll pour qu'il l'aime. Alors que Johnny a juste envie qu'elle aille bien. (...) Ce qui est très étrange, c'est que Johnny est confronté à quelqu'un qui est habité par les mêmes démons que lui mais il ignore comment la guérir", avait-elle analysé à l'époque dans un entretien accordé à Gala.

Quatre ans plus tard, Johnny Hallyday n'est plus là et Laura Smet a choisi de se "battre" face à sa belle-mère Laeticia pour attaquer le testament qu'il a laissé derrière lui. Les relations familiales, déjà très tendues autrefois, sont-elles définitivement brisées ? Une chose est sûre, ces querelles n'auraient pas leur place s'il était encore de ce monde...