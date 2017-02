Laura Smet, radieuse, ne voulait pas manquer d'applaudir sa mère Nathalie Baye

La dernière fois qu'on avait vu Nathalie Baye et sa fille Laura Smet au même événement, c'était lors du Festival du film francophone à Namur en octobre 2015. Mère et fille se retrouvent sur un nouveau tapis rouge : celui de la comédie Alibi.com dans lequel l'héroïne de Vénus Beauté (institut) joue au côté de Didier Bourdon. La ravissante fille de Johnny Hallyday, âgée de 33 ans, s'est rendue à cette projection pour applaudir sa talentueuse maman.

Leur complicité était déjà palpable à l'écran, puisqu'elles se sont donné la réplique dans un épisode de la première saison de Dix pour cent : "Nous en avions très envie, a dit Laura Smet dans TV Magazine. Par contre, j'avais un trac monstrueux à l'idée de lui donner la réplique ! Et puis, il s'est passé quelque chose de magique quand le réalisateur a dit 'action'. Ce n'était plus ma mère mais son personnage. Parce que même si nous jouons nos propres rôles, ce n'est pas nous à 100%. Du coup, c'était bizarre, car on se parlait à peine sur le plateau... Nous étions concentrées, chacune dans son coin."

Au cours de cette projection, on a également pu croiser la star d'Une famille formidable Bernard Le Coq, les acteurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, Noom Diawara et Frédéric Chau, Agustin Galiana (Clem), Malik Bentalha qui a récemment prêté sa voix dans Ballerina, l'actrice et réalisatrice Reem Kherici ainsi que les humoristes Florent Peyre et le Comte de Bouderbala (Sami Ameziane de son vrai nom).

Alibi.com, en salles le 15 février