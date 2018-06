Laura Smet : Son "joli moment" avec Laeticia Hallyday, avant la mort de son père

Laura Smet pourrait se montrer plus dure envers Laeticia Hallyday, leurs relations étant très tendues depuis que le testament de Johnny Hallyday a été révélé. Le rockeur français décédé en décembre 2016 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé a fait de sa dernière épouse son unique bénéficiaire, jugeant que ses deux aînés (Laura Smet et David Hallyday) avaient été largement assez gâtés par le passé.

Dans la guerre qui l'oppose à Laeticia Hallyday, Laura Smet s'est déjà vu privée d'un droit de regard sur l'album posthume de son père. Attendu pour l'automne prochain, "entre octobre et novembre", comme l'a révélé en mai dernier Thierry Chassagne, PDG de Warner Music France (dernière maison de disques de Johnny Hallyday), le disque sera entouré d'un "dispositif exceptionnel".

En interview dans le nouveau numéro du magazine ELLE, Laura Smet évoque cet album posthume avec tendresse, revenant sur ce jour d'octobre où son papa le lui a fait découvrir, en présence de Laeticia Hallyday. "On était à table, on n'avait pas fini de dîner, et mon père, qui était très impatient, s'est levé d'un coup et m'a dit : 'Allez viens, je te fais écouter mon dernier album.' On s'est retrouvés tous les trois dans son bureau, Laeticia était là et c'était un joli moment. Je sentais qu'elle avait le trac. "

Ce moment spécial et inoubliable a été immortalisé en photo, une image père-fille que Laura Smet avait partagée au début du mois d'octobre sur sa page Instagram avec le mot "LOVE" en légende.