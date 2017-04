Laure Manaudou enceinte : Le sexe du bébé dévoilé...

Laure Manaudou, qui ne peut plus vraiment cacher sa grossesse – en témoignait son ventre rond repéré au concert des Frérot Delavega le 7 avril à Paris –, ne va pas tarder à donner naissance à son deuxième enfant. À 30 ans, la médaillée olympique est donc sur le point d'agrandir sa famille et on connaît désormais le sexe du bébé de l'ex-nageuse, en couple avec le chanteur Jérémy Frérot...

Laure Manaudou continue de rester discrète sur sa grossesse, dévoilée l'hiver dernier, mais son joli baby-bump ne peut plus cacher l'arrivée imminente d'un nouvel enfant dans sa vie. La jeune femme, qui a récemment épaté les téléspectateurs de M6 dans l'émission À l'état sauvage, et son amoureux Jérémy Frérot, accueilleront, selon nos informations, un petit garçon. Bébé doit même pointer le bout de son nez dans peu de temps puisque sa naissance est programmée pour le mois de juin !

Laure Manaudou et Jérémy Frérot, qui va bientôt donner les ultimes représentations de sa tournée avec son acolyte Florian Delavega avant la fin de leur duo, ont trouvé leur nouveau nid d'amour dans le Sud-Ouest. L'ancienne championne des bassins, maman d'une petite Manon, a choisi de quitter Marseille pour les Landes.