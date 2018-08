Laurence Boccolini stressée, se confie : "Mon dieu, j'ai peur"

Laurence Boccolini continue de nous envoyer des cartes postales depuis ses vacances ensoleillées.

En attendant sa rentrée sur TF1 dans Le Grand concours des animateurs ou dans Big Bounce Battle et surtout à la radio sur Europe 1 à 16h (en face des Grosses têtes de RTL !), la maman de la petite Willow (4 ans) a décidé de donner de ses nouvelles sur Instagram en cette mi-août... et d'assumer ses appréhensions.

C'est alors qu'elle partageait une photo montrant des collines et des bateaux naviguant sur une mer calme au crépuscule qu'elle a indiqué : "Vue sur le bonheur... J'espère que vous passez d'aussi bons moments que les nôtres... Je vous espère tous et toutes heureux... A très vite sur Europe 1 (Mon dieu j'ai peur quel trac) et sur TF1... #happy #vacances #famille #deconnexion #voyage."

Quelques heures plus tôt, Laurence Boccolini – qui assume désormais son problème de santé, la polyarthrite rhumatoïde – dévoilait une photo d'elle sans maquillage et où elle apparaissait également assez amincie. "J'ai mis la nappe sur la tête, ça me va bien ou j'oublie le look pour la rentrée ? #nofilterneeded #sansfiltre <3", écrivait-elle avec humour en légende du cliché. Bien entendu, certains se sont aussitôt interrogés sur sa santé...