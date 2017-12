Laurent Baffie fier de son beau gosse de fils : "Il a fait un tabac !"

Après Jean-Luc Lahaye, Évelyne Thomas, Capucine Anav ou encore Marjolaine l'ex-star de Greg le millionnaire (TF1), nos confrères de Télé Loisirs viennent d'interroger Laurent Baffie dans le cadre de leur Interview sans filtre. Le sniper de 59 ans a accepté à cette occasion de parler de son jeune fils Benjamin (23 ans)...

"On va reprendre mon autre pièce Sexe, magouilles et culture générale et mon fils Benjamin va jouer mon rôle. Donc là, la transmission est affichée", , a confié le complice de Thierry Ardisson à propos de celui qu'il a déjà fait jouer dans sa pièce Toc toc. Et de poursuivre avec satisfaction lorsque Laurent Argelier lui faisait remarquer que le jeune homme avait le vent en poupe depuis son passage sur C8 : "C'est vrai qu'il a fait un tabac ! Avec sa petite gueule d'ange, là ! Mais il ne me dit pas ce qu'il se passe dans sa vie..."

Plus globalement, Laurent Baffie a fait quelques révélations à propos de ses projets au théâtre. "J'ai trois pièces d'avance, a-t-il expliqué avant de se montrer plus précis sur celle qui lui tient peut-être le plus à coeur en ce moment. Il y a quelques années, deux personnes âgées ont pris une chambre d'hôtel au Lutetia pour se suicider. Et j'ai imaginé leur dernière nuit, ça s'appelle Les Amants du Lutetia. On ne m'attend pas du tout là-dessus. C'est une jolie pièce que Line Renaud veut absolument jouer mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'acteur âgé parce que les hommes partent souvent avant les femmes. Donc on a une difficulté pour monter cette pièce."

Retrouvez Laurent Baffie chaque samedi dans Salut les Terriens (C8) au côté de Thierry Ardisson !