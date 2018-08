Laurent Ournac, grosse frayeur pendant ses vacances : "RIP l'élastique"

Avant de sauter à l'élastique, l'ancien coanimateur de Danse avec les stars profitait d'un moment de détente en famille. Ludivine, Capucine et lui ont notamment contemplé les montagnes qui entourent la ville de Squamish (à mi-chemin entre Vancouver et Whistle). Un moment de sérénité qui lui a donné envie de faire une belle déclaration à la femme qu'il a épousée le 19 juillet 2014. "Avec L, les montagnes ne me font pas peur !!! #trip #britishcolumbia #canada #seatoskygondola ##love #instagood #instahappy", a-t-il légendé sous une photo de sa femme qui contemple le paysage. Avant cela, c'est une photo avec sa fille qu'il partageait pour le plus grand bonheur de ses abonnés.