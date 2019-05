Laurent Ournac : Rare photo de ses deux enfants, complices et assortis

C'est d'ailleurs la première fois que les followers de Laurent Ournac découvrent les visages de Capucine et de Léon sur la même photo. Peu après la naissance de son petit garçon, il avait publié une image craquante avec sa fillette lors d'une pause au cinéma pendant que le petit Léon était avec sa maman.

Comblé par sa petite fille, l'acteur est désormais aux anges avec l'arrivée de son fils, même si la fatigue commence à se faire ressentir pour le jeune papa. "C'est le bonheur ! Nous sommes beaucoup plus détendus que la première fois où nous avions tout préparé à l'avance, a-t-il confié à nos confrères de Télé Star. Les nuits sont un peu courtes en ce moment. On a de la chance, nos enfants sont relativement calmes. Même si je suis absent à cause des tournages, on essaie de s'organiser pour avoir une vie de famille à peu près équilibrée. Mon épouse est super et gère tout cela très bien."