Léa François, en couple depuis dix ans avec Simon : "Il est juste parfait !"

Léa François est heureuse.

En couple depuis dix ans avec son chéri Simon, la comédienne de 30 ans révélée par son rôle de Barbara Evenot dans Plus belle la vie (France 3) ne cache pourtant pas qu'elle n'a pas forcément l'intention de passer prochainement à la vitesse supérieure en épousant le jeune homme.

"Nous nous sommes pacsés en 2016, mais c'est vrai que le mariage, ça ne me fait pas rêver", a expliqué la starlette à nos confrères du magazine Public. Et de poursuivre : "Avec Simon, on s'est rencontrés dans une école de musique. Je faisais du piano, lui de la batterie. À chaque fois qu'on se voyait, on passait des moments géniaux. Je me disais : 'Il doit y avoir un vice caché !' Et finalement non. Il est juste parfait ! On était en couple depuis un mois lorsque j'ai commencé Plus belle la vie. Simon m'a toujours soutenue et il est de très bon conseil. Je le consulte très souvent."

S'ils ne se voient pas beaucoup à cause de la distance (elle tourne à Marseille, il vit à Paris), ces deux-là ne se laissent pas abattre pour si peu. "Parfois, c'est chiant de ne pas beaucoup se voir, mais on prend sur nous car on est tous les deux passionnés par nos métiers. Là, on va partir un mois en Nouvelle-Calédonie. Un voyage que Simon m'a offert pour mes 30 ans !", a-t-elle indiqué avec bonheur.

Pour finir, lorsqu'est venue la question du bébé, Léa François a reconnu qu'ils y "songeaient", "mais pas pour tout de suite..." C'est dit !

