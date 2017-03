Léa Seydoux : La jeune maman est le sosie de sa mère, furieusement glamour

Même sourire, même regard envoûtant, Valérie Schlumberger a transmis ses bons gènes à l'actrice qui vient d'accueillir son premier enfant, ainsi qu'à la future maman Camille Seydoux dont les traits, certes moins connus, nous sont aussi familiers.

Léa et Camille Seydoux sont les filles de l'entrepreneur Henri Seydoux et les petites-filles de Jérôme Seydoux, le président de Pathé. Elles sont également les petites-nièces de Nicolas Seydoux, le président de Gaumont, et de Michel Seydoux, le président du LOSC. Du côté maternel, l'ascendance est tout aussi remarquable puisque Valérie Schlumberger (qui a divorcé d'Henri Seydoux quand Léa avait 3 ans) est de la puissante famille d'entrepreneurs Schlumberger.

Valérie Schlumberger est à la tête de la Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) qui promeut l'artisanat, tout en s'occupant des plus déshérités. Dans Paris Match en 2013, l'héroïne de La Vie d'Adèle s'était confiée avec sa mère. Femme forte et libre, Valérie Schlumberger est arrivée enceinte au Sénégal. Productrice, elle oeuvre désormais pour les autres, souhaitant mettre son énergie au profit des bonnes causes. Une femme engagée, maman de cinq enfants – elle en avait déjà quatre avant d'avoir 20 ans – que Léa admire.