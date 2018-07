Leïla Bekhti, son audition pour The Voice : Une vidéo hilarante...

Question humour, Leïla Bekhti a plus d'un tour dans son sac. Comédienne capable de jouer dans des films dramatiques intimes comme des comédies populaires (Tout ce qui brille, qui l'a propulsée star), l'actrice sait divertir. Et elle l'a encore prouvé sur Instagram, un terrain de jeu qui l'amuse de plus en plus. Mercredi 11 juillet 2018, elle a posté une hilarante vidéo d'elle...

"Ce matin, j'étais dans les auditions à l'aveugle pour @thevoice_tf1 , personne ne s'est retourné, bref pas compris", écrit la jeune maman. En réalité, elle est filmée en train de chanter devant sa glace en pleine préparation make-up. Sur le titre Shackles du groupe Mary Mary, elle va se déchaîner en prenant son sèche-cheveux comme micro et chanter en playback. Nul doute que les Airnadette – ce groupe de comédiens spécialisés dans la pratique du Air – l'auraient recrutée de suite après pareille performance.

Parmi les commentaires, ses amis stars n'ont pas manqué de réagir. "Les gens derrière qui te calculent pas, ça me tue. Ma bombe", écrit sa copine Adèle Exarchopoulos. "Ils sont débiles, c'est nimp, gâchis énorme", réagit de son côté Laura Smet. Non loin de là, Guillaume Canet "adore", Tina Kunakey fait une déclaration d'amour ("bébé t'es une bombe") et Isabelle Funaro a empilé les émojis flamme.