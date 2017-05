Leïla Bekhti transformée : Elle déniche un look dingue avant Cannes

Personnalité incontournable du Festival de Cannes en raison de son statut d'actrice mais également d'égérie de la marque L'Oréal, partenaire de la manifestation, Leïla Bekhti connaît bien la Croisette. À quelques heures de l'ouverture de la 70e édition – qui débutera mercredi 17 mai –, l'héroïne de Jour polaire a posté sur son compte Instagram un cliché amusant la montrant dans un surprenant look années 1980. "Ready for Cannes..." ("Prête pour Cannes"), écrit-elle, pleine d'humour, en légende. Dans les commentaires, enthousiastes et amusés, on lit sa ressemblance avec la chanteuse Tina Turner ou encore le top model Farida Khelfa.