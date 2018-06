Les Reines du shopping : Mélanie n'est pas une inconnue...

Cristina Cordula met au défi cinq nouvelles candidates dans Les Reines du shopping (M6) depuis lundi 4 juin 2018. Maria, Emmanuelle, Mélanie, Nathalie et Virginia ont pour mission de proposer un look dans le thème imposé par la papesse de la mode, à savoir "stylée avec un sac de plage pour les vacances"... avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus ! Et si parmi les participantes de la semaine le visage de Mélanie ne semble pas inconnu, c'est pour une bonne raison.

À l'antenne de M6, la jeune femme de 27 ans est présentée comme professeur d'histoire et géographie. Mais en réalité, Mélanie a une seconde activité : elle est blogueuse ! Cette jolie Marseillaise partage en effet sur la Toile son goût prononcé pour la mode sous le pseudo enmodemel. Sur Instagram, Mélanie compte ainsi près de 33 000 followers. Tous suivent assidûment les différents looks que la brunette partage. En combishort stylé pour son mariage ou encore en robe fleurie, la jeune femme fait l'unanimité. Mais c'est surtout lorsqu'elle dévoile sa plastique parfaite en bikini qu'elle enflamme le réseau social...