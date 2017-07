Letizia d'Espagne: Combi-pantalon, robe en dentelle... Sa folle semaine de looks

Pour l'ultime semaine du premier semestre de 2017, la reine Letizia d'Espagne a répondu présente pour assumer un agenda chargé. Et à l'occasion réaliser un festival de looks.

Dès le lundi 26 juin, l'épouse du roi Felipe VI faisait sensation au club sportif Somontes, tout proche du palais de la Zarzuela, son domicile. Mais le style n'attend pas le nombre des kilomètres, comme l'a également démontré cette semaine la duchesse Catherine de Cambridge en s'essayant à la marque Gucci : pour remettre les prix Discapnet, qui récompensent les meilleures initiatives dans le domaine des technologies d'information et de communication pour améliorer la vie des personnes handicapées, la fashionista de 44 ans arborait notamment un tonique chemisier à bandes et rayures Hugo Boss, sa marque fétiche, associé à un pantalon rouge vif et une ceinture de la même couleur de la griffe allemande. Un ensemble complété par des escarpins Magrit et une pochette Carolina Herrera, sans oublier de nouvelles boucles d'oreilles de la marque de bijoux espagnole Gold&Roses et inspirés de dagues de guerriers arabes.

Le lendemain, Letizia jouait plutôt la carte de la sobriété, au côté de son mari, pour la réception à déjeuner à la Zarzuela du président de la Slovénie, Borut Pahor, en visite officielle en Espagne. C'est en effet en top blanc et pantalon noir (toujours Hugo Boss), les cheveux (redevenus très longs) lâchés en toute simplicité, qu'elle s'est présentée sur le perron du palais.

De robe en dentelle à combi-pantalon, Letizia ose tout !

Mercredi 28 juin, en revanche, la maman de la princesse Leonor et de l'infante Sofia se signalait avec éclat, accompagnant le roi Felipe au Palais des Cortes, siège du Congrès des députés, pour un anniversaire politique. La reine avait en effet opté pour une somptueuse robe en dentelle rouge signée Carolina Herrera pour cette session spéciale commémorant le 40e anniversaire de la première élection démocratique, en 1977, après la dictature franquiste.

Le couple royal a ensuite entrepris, les 29 et 30 juin, son habituel déplacement à Gérone pour la remise des prix de la Fondation Princesse de Gérone, titre dont est désormais détentrice l'héritière du trône, la princesse Leonor, encore trop jeune pour prendre ses fonctions royales. Top blanc, jupe à fleurs et cheveux bouclés composaient le look très estival de Letizia pour rencontrer les lauréats de l'an passé et le comité de la fondation, avant de troquer cet ensemble contre une combi-pantalon sans manches blanche lors de la cérémonie de remise des prix à des jeunes qui excellent dans des domaines comme la recherche scientifique, la création artistique, l'entrepreneuriat ou encore la solidarité. Un look moderne et très glamour accentué par, chose rare, l'option queue de cheval côté coiffure. A noter que l'acteur Antonio Banderas assistait à l'événement.