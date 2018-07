Letizia d'Espagne, ses filles et la reine Sofia: En touristes au marché de Palma

Jusqu'à maintenant, la reine Sofia d'Espagne, qui a l'habitude de prendre ses quartiers à Palma de Majorque pour une grande partie de l'été, avait fait profil bas : une arrivée très tardive dans la saison (en milieu de semaine dernière, alors qu'elle arrive bien plus tôt d'ordinaire), pas une seule apparition du côté du club de voile où ses petits-enfants pratiquent chaque été... De fait, sa première sortie publique a été remarquée – et pour cause : c'était le but.

Au lendemain de la traditionnelle séance photo de la famille du roi Felipe VI d'Espagne avec la presse, rituel incontournable du début de séjour du clan qui était délocalisé exceptionnellement au palais de la Almudaina au lieu du palais de Marivent, la mère du souverain se joignait mardi 31 juillet 2018 à la reine Letizia et ses filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia pour une promenade au marché dans la capitale des Îles Baléares. Un moment à la coule pourtant pas anodin... Chaque été, il n'y a en effet que trois rendez-vous médiatiques officiels avec le monarque et sa famille, abstraction faire de la participation de Felipe à la Copa del Rey : la rencontre à domicile avec la presse marquant le début de vacances, la soirée de gala en l'honneur de la communauté des Baléares à la Almudaina (prochaine édition : le 3 août 2018) et, en règle générale, une excursion touristique de Felipe, Letizia, Leonor et Sofia dans un site d'intérêt de l'île.

C'est donc par surprise – et sans Felipe, qui justement barrait pendant ce temps le bateau Aifos – que les quatre dames ont ainsi déambulé aux abords et dans les allées du marché couvert de l'Olivar, s'attardant devant l'étal du poissonnier ou discutant avec tel ou tel commerçant, le tout devant l'objectif de quelques photographes de presse mis au parfum. Car s'il s'agissait bien d'une surprise, cette balade entre filles ne devait très certainement rien au hasard : de toute évidence, il s'agissait de faire oublier en terre majorquine l'ahurissant scandale de la dernière messe de Pâques. Au mois d'avril 2018, déjà à Palma de Majorque où la famille royale espagnole a coutume de faire un break pascal, les images d'un affrontement physique de la reine Sofia et de la reine Letizia autour de la princesse Leonor à la sortie de la messe avaient provoqué un véritable tsunami médiatique. Une catastrophe en termes d'image que la monarchie a eu bien du mal à endiguer, malgré des efforts ostensibles : en gage de leur bonne entente et de leur complicité indéfectibles, Sofia, sa belle-fille et ses petites-filles, rassemblées en avril au chevet du roi Juan Carlos après sa nouvelle opération de la hanche, avaient notamment été photographiées ensemble en mai à l'occasion d'une représentation de la comédie musicale Billy Elliot. Pour leurs retrouvailles à l'endroit du crime, elles n'ont pas laissé l'occasion de faire passer à nouveau le message...